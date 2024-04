Comença el període per registrar les dades de la bretxa salarial

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Tal com indica la Llei 6/2022 per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes, les empreses hauran d’introduir les dades corresponents al 2023 a través de la seu electrònica del Govern entre l’1 de maig i el 30 de juny.

A partir del 2025, però, les dades salarials corresponents a l’exercici anterior s’hauran de facilitar anualment abans del 31 de març. Mentre que les empreses a partir de 50 treballadors hauran de dipositar una informació més exhaustiva, la resta de companyies amb plantilles més petites hauran de dur un registre anual que inclogui la comparativa mitjana de retribucions globals anuals entre homes i dones, i la diferència de la retribució per franja d’edat i grup professional.

Segons indica Govern, les dades introduïdes al Registre han de servir a les empreses per fer la diagnosi de la seva situació i plasmar en els plans d'igualtat les mesures per corregir la bretxa detectada. Govern tractarà els indicadors que s'obtinguin a través del Departament d'Estadística, i podrà contrastar-les amb altres estats o fonts, com poden ser les enquestes i estudis sobre la bretxa.

Plans d'igualtat

El Govern també ha creat el Registre públic de plans d'Igualtat, en aquest cas d'acord amb l'article 57 de la Llei 6/2022. Així, les empreses de 50 o més persones treballadores tenen l'obligació de desenvolupar els seus plans d'igualtat, amb una vigència màxima de 4 anys, així com

fomentar les mesures necessàries per eliminar les discriminacions directes i indirectes entre dones i homes en l'accés a l'ocupació i en la resta de condicions de treball, incloent-hi l'extinció del contracte.

Per a les empreses amb menys de 50 treballadors, els plans d'igualtat són de caràcter voluntari. Els plans d'igualtat corresponents a l'any 2023 s'han de registrar, a través de la seu electrònica del Govern mitjançant el certificat digital, a partir de l'1 de maig del 2024 i fins a l'1 d'octubre del 2024.

El departament de Treball calcula que unes 150 empreses estaran instades a registrar els plans d'igualtat.