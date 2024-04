La CASS renovarà els dispositius informàtics i la plataforma de ciberseguretat

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El consell d'administració de la CASS ha acordat durant la sessió celebrada avui l'aprovació de diverses licitacions de concursos públics. Concretament, la compra de material per renovar dispositius informàtics que "han quedat obsolets per tenir l'estoc necessari per a les noves incorporacions", segons informen en un comunicat, així com l'adquisició d'una plataforma de millora de la ciberseguretat sobre intel·ligència artificial.