Sindicats i patronal impulsen la creació de comitès d’empresa

Fer els deures abans que ho digui Europa. Aquesta és la consigna que s’han proposat la patronal i el sindicat en el marc del Consell Econòmic i Social (CES), en què, a banda d’iniciar les converses de cara a l’increment salarial de l’any vinent, s’han imposat arribar a un acord pel que fa a la veu dels treballadors a les empreses.

Les dues parts són conscients que la Unió Europea observarà amb atenció les normes laborals que regeixen al país i reclamarà canvis en alguns aspectes. El més rellevant, preveuen, seran els convenis col·lectius i la presència de delegats de personal o sindicals a les empreses.

Hi ha més coses que preocupen, com és el manteniment de l’acomiadament no causal –que Europa no veu amb gens de complaença perquè resulta més barat que l’improcedent– i que Espanya torni a insistir amb la prestació de l’atur.

De fet, tal com va confirmar el cap de Govern, Xavier Espot, en declaracions al Diari, a l’annex XVIII de l’acord d’associació que ha de ser sotmès a referèndum d’aquí a un any hi ha una sèrie de recomanacions: regular les empreses de treball temporal; millorar la baixa parental; instruments de garantia per la insolvència d’empreses; l’acomiadament no causal és sobre la taula –amb matisos segons Espot, i qüestionat segons altres fonts–, i també hi ha atenció en les normatives que fan referència al treball de menors, tot i que a Andorra aquest àmbit està molt regulat. Aquest apartat inclou ajustaments tècnics en matèria de contractes laborals i l’exercici dels drets col·lectius.

Fonts properes al CES van confirmar aquest diàleg i que l’objectiu compartit és que hi hagi delegats sindicals a totes les empreses, independentment de la dimensió de la plantilla. El Govern, de moment, es manté en un segon pla, perquè el trànsit normal és un acord entre les empreses i treballadors.

La patronal insisteix en la demanda d’instaurar convenis col·lectius que permetin un pacte salarial, però des de l’USdA es pregunten com es pot fer si no funcionen comitès d’empresa.

Per tant, des del sindicat es defensa que ara és el moment de potenciar la creació de comitès d’empresa –integrats per membres de la plantilla i del negoci– i de donar més força als delegats sindicals.

L’USdA denuncia que les empreses estan incomplint la llei sota la mirada complaent del Govern, perquè aquesta exigeix que les empreses amb més de 20 treballadors disposin d’un delegat de personal o sindical. També hi és la figura del delegat en protecció d’higiene, que és quasi inexistent.

D’altra banda, l’observador i excap de Govern, Jaume Bartumeu, va exposar, en la reunió del pacte d’estat del 27 de març, dubtes sobre la implementació dels annexos VI i XVIII. La normativa europea en l’àmbit de la seguretat social no harmonitza les legislacions nacionals, sinó que se centra en una coordinació que cobreix la malaltia, la maternitat, els accidents laborals, les prestacions per desocupació, les d’invalidesa, jubilació o altres tipus de prestacions. Es tracta, doncs, de garantir que una persona que es mou d’un estat a un altre no tingui una situació diferent de la que tindria qualsevol altra persona que hagi residit en aquell estat. Aquesta darrera frase és la que motiva els principals dubtes de Bartumeu.