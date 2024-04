El Roc Blanc acollirà un congrés sobre intel·ligència artificial

Entre el 2 i 4 de maig vinent té lloc a l’hotel Roc Blanc d’Escaldes-Engordany el congrés internacional Milo AI, una trobada pionera al Principat i oberta a tota mena de públics on es parlarà sobre intel·ligència artificial de manera planera i de la seva aplicació en el món dels animals de companyia.

El congrés inclourà un concurs amb quatre inversors que seleccionaran deu empreses emergents després d’una presentació i, juntament amb el Fòrum Nacional de la Joventut d’Andorra, s’organitzarà una formació i una sessió de desenvolupament de projectes en què participaran fins a 25 joves del país, els quals també rebran una mentoria. Tot plegat ha de servir per fer les primeres passes per a la creació de la primera associació d’IA a Andorra, la qual vol esdevenir un punt de referència per al sector.