El programa Growth d'Andorra Business finalitza amb 15 participants

La quarta edició del programa Growth d’Andorra Business de creixement empresarial ha finalitzat aquest dilluns a la tarda amb l’entrega de diplomes a la quinzena d’empresaris participants. El lliurament ha anat a càrrec de la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, el secretari d’Estat de Diversificació Econòmica i Innovació, Marc Saura, i la directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo.

Marsol, després d’agrair la feina feta pels participants, ha recordat que “fins al moment, prop d’una seixantena de professionals han gaudit d’aquest programa, ha estat una gran oportunitat per adquirir coneixements i per desenvolupar habilitats per afrontar els desafiaments empresarials actuals”.

Per la seva banda, la directora d’Andorra Business, Judit Hidalgo, ha destacat que el treball en equip durant cada sessió "ha estat una oportunitat per aprendre, debatre i compartir idees, i estic segura que s’emporten valuoses eines i coneixements que podran aplicar als seus negocis”. Hidalgo també ha assenyalat que tradicionalment, el programa Growth és un dels que millor puntuació obté a les enquestes de satisfacció que elaborem.

El programa incloïa desenes d’hores de coneixement especialitzat impartit per professionals del món de l’empresa i un Pla de Creixement, totalment personalitzat, amb mentors en àrees de treball com el màrqueting, la comercialització i vendes internacionals, finances, estratègia i lideratge.

Les inscripcions per a la cinquena edició ja estan obertes.