Jutjada per fer xantatge a l'abusador de la seva filla

El Tribunal de Corts ha començat avui el judici contra la mare d'una menor de la qual van abusar sexualment i la seva advocada. El 6 de gener del 2016, a Encamp, es va viure un episodi d'assetjament sexual contra una menor per part d'un familiar que va realitzar tocaments per sota de la samarreta a la nena durant la nit de reis.

La denúncia formal, però, no va arribar fins al 2018, quan la mare es va decidir finalment de portar els fets a la Batllia, ja que les famílies eren molt properes i l'acusada ha explicat que per ella va ser molt difícil portar els fets a la policia, sobretot per la bona relació que tenia amb la dona de l'abusador. D'aquell judici l'home va ser declarat culpable, però ara al·lega que en els mesos previs hi va haver xantatges per part de la família de la víctima perquè efectues un pagament de 200.000 euros per tal d'evitar la judicialització del cas.

Durant la seva intervenció, la mare de la menor, ara l'acusada, ha al·legat que en cap moment es van produir aquests xantatges i que "no hi ha diners al món que evitessin que jo denunciés el que va passar". De fet, l'abusador passava mensualment 500 euros a la família de la víctima per pagar els tractaments psicològics de la nena, uns diners que la mare ha afirmat que li generaven "angoixa" i que va intentar moltes vegades que s'aturessin els ingressos, ja que sentia que aquells diners estaven "comprant el meu silenci", ha apuntat l'acusada.