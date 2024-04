Juli Minoves serà el rector de l'Ud'A

L'exministre Juli Minoves ha estat escollit rector de la Universitat d'Andorra per als propers cinc anys, segons ha anunciat l'entitat. El consell universitari del centre ha elegit Minoves en la reunió celebrada avui d'entre els cinc candidats que es van presentar en el concurs obert el 22 de novembre a dirigir l'Ud'A. L'òrgan d'elecció està format per dos representants de l'Administració general, dos representants del personal docent, dos dels estudiants, un representant del personal administratiu i tècnic, un de l'àmbit empresarial i professional i un de les entitats que col·laboren amb el centre, a més del rector, segons especifiquen en un comunicat.

Minoves iniciarà l'exercici del càrrec després de ser nomenat formalment pel Govern el 23 de maig.

Juli Minoves és llicenciat en Ciències Econòmiques i Socials per la Universitat de Friburg, a Suïssa, màster en Ciència Política per la Universitat de Yale, a Connecticut, Estats Units i doctor en Ciència Política pel mateix centre. El nou rector va ser ministre d'Afers Exteriors i de Cultura entre el 2001 i el 2009 i abans havia exercit en el món de la diplomàcia. Minoves era actualment catedràtic (full professor) de Ciència Política i director de l'Institut d'Estudis Internacionals de la Universitat de Verne, a Califòrnia, segons el currículum facilitat per l'UdA.