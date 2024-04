Gendarmeria fixa a l’Ospitalet a l’octubre

L’Ospitalet comptarà amb una oficina fixa de la gendarmeria francesa a l’octubre. Ho va anunciar a finals de setmana el coronel Frédéric Wagner, comandant del grup de gendarmeria de l’Arieja, a l’informatiu de la cadena de televisió francesa TF1. El militar va explicar que l’obertura de la caserna de la gendarmeria reforçarà la lluita contra el contraban de tabac provinent d’Andorra. Una lluita que s’ha intensificat en el darrer any, segons les dades que va aportar el coronel. Wagner va explicar que el 2022 es van requisar a la regió, a l’Arieja, 10.000 cartrons de tabac de contraban. Una xifra que ha augmentat fins als 35.000 a final del 2023. També es van confiscar 12.000 euros en efectiu relacionats amb el contraban de tabac. “Això és insuficient per eliminar completament el problema, ja que l’Ospitalet és una porta d’entrada a França des d’Andorra. Una situació que l’ha convertit durant anys en un centre del tràfic de cigarrets”, va assenyalar el militar, que va recordar que “a França, un cartró de tabac costa avui entre 110 i 125 euros, enfront dels 35 a 40 euros a Andorra”. Es calcula que a l’Arieja el 40% del tabac no es compra als estancs de la regió.

Que l’Ospitalet torni a comptar amb una oficina de la gendarmeria és una antiga reclamació de les autoritats de la localitat transfronterera encapçalada per l’alcalde, Arnaud Díaz. L’oficina serà una brigada mòbil que estarà formada per sis gendarmes i tindrà la base a l’Ospitalet. Aquesta unitat mòbil augmentarà la presència a la via pública a les portes d’Andorra, però també en tot l’àmbit de la comunitat de brigades d’Acs, i oferirà, en funció de les necessitats locals, acollida en tercers llocs, com poden ser ajuntaments. Cal recordar que l’alcalde de l’Ospitalet va demanar el maig de l’any passat al govern francès per carta el retorn d’una caserna de la gendarmeria al poble transfronterer per controlar els contrabandistes de tabac andorrà, que en aquelles dates envaïen la localitat de l’Arieja.