Espanya retorna 1,2 milions d’euros pel ‘tax free’ de gener a març

Màquina per fer el retorn.Fernando Galindo

Espanya ha retornat un total d’1,2 milions d’euros en tax free durant el primer trimestre d’aquest any. Així es desprèn de les dades facilitades per l’Agència Espanyola d’Administració Tributària, en les quals s’indica que l’import exacte és d’1.223.126 euros, que corresponen a un total de 33.037 operacions per a la devolució de l’IVA a residents a Andorra a través del sistema DIVA, que consisteix en el segellat digital de les factures o formularis de reemborsament. La majoria de les mercaderies desgravades han estat productes d’alimentació i, en menys quantitat, perfumeria, cosmètica i farmàcia, entre altres productes.