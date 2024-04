La policia va arrestar diumenge a la nit un turista de 33 anys per entrar en una autocaravana estacionada en un aparcament del Pas de la Casa on hi havia una família. L'home va afirmar que estava buscant a la parella i no va causar cap dany, segons assenyala la policia, que acusat l'arrestat d'un delicte contra la intimitat i la inviolabilitat de domicili.