La contractació de temporers a l'hivern disminueix un 24,7%

Cua per fer tràmits a ImmigracióFernando Galindo

El consum global de les quotes aquest hivern ha estat del 89,7%, amb 4.942 permisos atorgats per Immigració. Les autoritzacions corresponen a 983 treballadors comunitaris i 3.959 per a extracomunitaris, el que representa el 90,7% de la quota inicial extracomunitàris, segons publica Estadística. La temporada anterior es van donar 6.561 autoritzacions temporals, de les quals 1.158 van ser a personal comunitari i 5.403 per a estrangers de fora de l'espai de la Unió Europea.

Les quotes que s'han utilitzat menys en termes absoluts aquest any són la d'agències, la de neteja i la de comerç al detall, per les quals, el 18 d'abril, s'han acordat 23, 73 i 109 autoritzacions, respectivament. En general, el nombre de contractacions de temporers ha disminuït un 24,7% en comparació amb el mateix període de l'any passat. La dinàmica de les contractacions el 18 d'abril se situa, respecte a l'any anterior en un 26,7% menys del consum de les quotes d'extracomunitaris i en un 15,1% menys del consum de les quotes de comunitaris. Aquest fet es pot explicar, en gran part, arran de l'accés a la quota general per part d'aquells treballadors temporals que, havent treballat la temporada anterior, disposen actualment d'un permís de residència i treball.

L'evolució de les autoritzacions inicials dels decrets de quota presenta un augment del 12,3% en comparació amb la temporada anterior, únicament tenint en compte el decret inicial de quota d'hivern de 4.910 autoritzacions. Això no obstant, vist que arran de l'alta demanda de permisos el Govern va aprovar un decret d'ampliació de quota de 645 autoritzacions (5.555 autoritzacions en total), l'evolució de les autoritzacions inicials per a la temporada 2023-2024, tenint en compte aquesta ampliació, presenta una reducció del 0,7%.

En la darrera temporada hi ha hagut una clara disminució en el nombre de temporers que han retornat al país. Quant al grup de comunitaris fronterers, el sector amb l'únic retorn ha estat el de pistes. Pel que fa als comunitaris, els sectors amb un major retorn aquesta darrera temporada han estat lloguer d'esquí, pistes i sector hoteler. Pel personal extracomunitari, els sectors amb un major retorn de personal han estat pistes, lloguer d'esquí i sector hoteler.

Per la temporada 2023-2024, les autoritzacions acordades per treballadors comunitaris han disminuït un 14,8%. Així mateix, pel que fa a les autoritzacions d'extracomunitaris, han disminuït un 26,7%. Pel que fa al global d'autoritzacions acordades, en la temporada 2023-2024, hi ha hagut també una disminució d'un 24,6% respecte a l'anterior temporada.

A data 18 d'abril, el grup de treballadors més important, amb un 43,7% sobre el total, es troba en ocupacions de serveis, com ara cambrers de restaurants i dependents. Seguidament, es troba el grup de treballadors no qualificats, que representa el 33,7% sobre el total i que inclou els cambrers d'habitacions, els ajudants de cuina i els agents d'explotació de teleesquí.

Pel que fa al personal comunitari de pistes, l'evolució de contractacions per la temporada 2023-2024 presenta una disminució del 9,9% respecte a la temporada anterior. El personal extracomunitari de les pistes, en canvi, augmenta amb una variació de l'1%.

Al sector de l'hoteleria hi ha una disminució en les contractacions de personal comunitari d'un 19,3% mentre que, en les contractacions de personal extracomunitari, la disminució és del 33,7% en comparació a la temporada 2022-2023.

Les contractacions de comunitaris en el sector del lloguer d'esquí disminueixen respecte a la temporada anterior un 10%. El consum de mà d'obra extracomunitària ha disminuït un 10,1% amb relació a la temporada anterior.

Quant a les contractacions de comunitaris en el sector d'agències de viatge augmenten respecte a la temporada anterior en cinc persones. El consum de mà d'obra extracomunitària ha disminuït amb relació a la temporada anterior en 32 persones (un 78% menys).