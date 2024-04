El cas del vet als lavabos adaptats de la plaça del Poble arriba al Govern

L’Associació Trana Esclerosi Múltiple ha traslladat al ministeri d’Afers Socials i Funció Pública el cas de la manca d’accés als lavabos adaptats que van patir dos joves amb mobilitat reduïda al bar de la plaça del Poble d’Andorra la Vella el mes passat. L’entitat ha fet públic un comunicat explicant que la junta “ha posat en coneixement dels fets el ministeri” defensant-ho com una presumpta falta greu de discriminació i desigualtat recollida a la Llei 13/2019 d’igualtat i no-discriminació i que hauria comès l’establiment. L’entitat justifica la seva actuació pel fet que “els fets ocorreguts són lamentables. Actes denunciables pel fet que hem de preservar la dignitat de les persones i endemés de persones vulnerables com ho som les persones amb discapacitat”.

Els fets van ocórrer el dia 30 del mes passat quan dues persones en cadira de rodes van voler usar el lavabo adaptat i l’establiment no disposava de les claus per accedir-hi. Els empleats van respondre que el responsable era l’únic que disposava de la clau i que no hi era –els afectats es van queixar del tracte rebut–, mentre que la policia va al·legar que no hi podien intervenir i que s’havien de dirigir a l’Oficina del Consumidor. La situació es va trampejar al moment fent servir els lavabos estàndards amb l’ajuda dels companys i Trana va denunciar públicament el cas. L’entitat va manifestar que actuava “per la defensa dels drets i de la dignitat de les persones amb discapacitat”.

L’establiment és de titularitat pública perquè és una concessió del comú d’Andorra la Vella que hi va posar remei fent còpies de les claus i posant-les a disposició també del servei de circulació per tal que un fet així no es torni a repetir. Trana va agrair “les mostres de suport del comú d’Andorra la Vella en veu de la consellera del departament de Social, Joventut i Espai ciutadà, Maria Nazzaro, i sobretot la recerca de solucions perquè fets com els ocorreguts no tornin a succeir”. Però recorda que una de les raons de ser de les associacions és la defensa dels drets de les persones amb discapacitat i “és precisament el que TRANAem i els afectats hem decidit de fer”.