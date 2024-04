El ballarí Eros Recio entrega ‘Grialato’ a la Massana Còmic

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El ballarí Eros Recio ha fet l’entrega del seu quart àlbum Grialato al Museu la Massana Còmic, un treball inscrit en un projecte cultural de l’Institut d’Estudis Valencians per recuperar el camí del Sant Grial, fins a arribar a València, on es conserva la relíquia, segons les llegendes medievals més famoses. El comú ha informat que el jove artista ha lliurat l’àlbum a la consellera de Cultura, Alèxia Verdaguer, i al responsable del Museu, Marc Huguet. Verdaguer ha felicitat l’artista pel seu afany de “superació” i s’ha mostrat molt satisfeta perquè el Museu pugui incorporar al seu fons aquesta obra tan “especial”. Per la seva banda, Marc Huguet ha dedicat un dibuix a Eros Recio i també li ha ofert una visita guiada per les instal·lacions de la Massana Còmic. Recio és ballarí professional amb síndrome de Down i la visita ha acabat amb una foto de família amb la bandera de la discapacitat.