Trana porta el cas dels lavabos del bar de la plaça del Poble a Afers Socials

detail.info.publicated Redacció / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L'Associació Trana Esclerosi Múltiple ha traslladat al ministeri d'Afers Socials i Funció Pública el cas de la manca d'accés als lavabos del bar de la plaça del Poble. L'entitat ha publicat un comunicat aclarint que la Junta "ha posat en coneixement" els fets al ministeri defensant-ho com un cas greu de discriminació i desigualtat contra l'establiment davant la Llei 13/2019 d’igualtat i no-discrimació. Trana insisteix amb que són fets "lamentables" i dignes de denunciar: "Hem de preservar la dignitat de les persones i endemés de persones vulnerables com ho som les persones amb discapacitat". Els fets van ocórrer el dia 30 del mes passat quan a un jove de 25 anys se li va negar l'accés al lavabo adaptat. En un principi, el bar va respondre que no disposava de la clau. Finalment, es va saber que els banys eren de titularitat pública perquè el recinte és del comú i així es va acordar quan es va donar la concessió a una altra persona. Va ser llavors quan l'entitat va posar en coneixement públic el cas.