“El sector de l’automòbil no podrà seguir creixent”

Pere Betriu Marfany, empresari del sector de l’automòbil, va ser nomenat president de l’Associació d’Importadors de Vehicles d’Andorra en l’assemblea celebrada el passat mes de març. Originari de Sant Julià de Lòria, després de graduar-se en economia per la Universitat de Texas, a Austin, va treballar per un curt període a l’estranger i ara fa 7 anys es va incorporar a l’empresa familiar, on ocupa un càrrec executiu en l’àrea financera.

Les matriculacions de vehicles durant aquest primer trimestre de l’any han caigut un 15,5% en comparació amb el mateix període anterior. Quin n’és el motiu?

S’ha pogut observar que una part de la davallada és atribuïble a un efecte pantà que es pot donar a causa de la logística i el transport dels vehicles que arriben a Andorra per vendre’ls, tot i que és evident que les vendes s’han estancat una mica. Crec que és destacable dir que les dades que proporciona el Departament d’Estadística són molt diferents de les que tenim a l’AIVA. Ells fan el càlcul a partir de la totalitat de cotxes que es matriculen, però nosaltres el que prenem com a barem són únicament les matriculacions dels cotxes nous, i jo crec que això fa variar una mica els nivells.

I l’estancament de vendes a què es deu?

L’estancament en períodes concrets de l’any és completament normal, és cíclic, hi ha una estacionalitat pròpia del sector i aquests primers mesos de l’any varien segons el rendiment de l’anterior. A més, també hi influeixen molt els períodes de fabricació de les marques. Hi ha mesos que el ritme de vendes és molt baix i després n’hi ha que es concentren totes de cop. Al juny, al novembre i al desembre normalment augmenten significativament.

Quins factors s’han de donar per recuperar el nivell de venda?

La quantitat de cotxes nous que venem ens marca una mica el termòmetre de la situació econòmica que viuen les famílies. No hem de perdre de vista que el cost de la vida ha augmentat moltíssim i això ha afectat el preu dels lloguers, en les compres de pisos i en el del menjar, per això ara tampoc venem l’esperat. S’ha d’entendre que, quan hi ha problemes econòmics, del primer que es pot prescindir és del cotxe.

Creu que el sector tornarà a créixer?

El sector de l’automòbil no podrà seguir creixent a Andorra perquè tenim una limitació clara i és que el nombre d’habitants que tenim és molt reduït i el marcat arriba fins on arriba. El mercat no caurà de cop, però sí que hem de ser conscients que els hàbits de consum canvien molt i cada vegada hi ha més persones que volen pagar per ús més que per tinença de vehicle. Està previst que el volum de vendes que hi ha avui dia a llarg termini i a un ritme molt lent vagi disminuint. Amb això no vull alarmar a ningú, el sector no patirà una davallada ara mateix.

Els cotxes elèctrics es venen bé?

Amb ajudes es venen de forma correcta, però és complicat, ja que és un vehicle que no acaba d’encaixar al 100% amb el que la gent d’Andorra busca i necessita. Crec que tenen més èxit a les grans ciutats, perquè és una tecnologia idònia per a una mobilitat exclusivament urbana. En canvi, si ja busques fer trajectes llargs i viatges, aquest cotxe no encaixa. També he de destacar que, si ens comparem amb altres països, cal dir que tenim bons nivells de venda.

Andorra disposa de la infraestructura perquè la població en pugui tenir?

Sí, s’ha fet un esforç molt gran quant a infraestructures, tant per part de FEDA com de Govern. Ara mateix, tal com està muntat, tothom que vulgui tenir un cotxe elèctric podrà fer-ne un ús diari i normal. M’atreviria a dir que tenim un suport molt millor que el dels països veïns.

Com valora el pla e-Engega?

Crec que és un bon enfocament, els cotxes elèctrics són una tecnologia molt més cara i nova que la de combustió i, si no hi ha ajudes, la gent no acaba de plantejar-se comprar-los perquè, tot i que fa prou anys que estan al mercat, se’ls fa una discriminació, no sé per què. Crec que és molt positiu que l’administració hagi abaixat l’aportació que ofereix a cada persona perquè així es podran donar més ajudes i duraran més temps. Abans una cosa que ens penalitzava molt era que en el moment en què sortia el pla Engega les subvencions ja estaven concedides o, si no era així, només duraven dos o tres mesos. En aquell període de temps es concentraven molt les vendes, però després el que s’havia de comprar un cotxe ja ni es plantejava l’elèctric perquè és molt més car.

Com a nou president, té previst implementar canvis a l’AIVA?

No vull canviar res significatiu. Ja formava part de la junta anterior i la idea és fer la feina en la mateixa línia en què hem treballat els últims anys. Com he comentat abans, hi ha un canvi d’hàbits del consumidor i, per tant, en un futur sí que s’hauran de canviar coses, perquè com a associació ens hi haurem d’adaptar a la llarga. Però, ara per ara, farem la mateixa feina, sempre al servei dels associats i sent molt propers a les institucions públiques per estar al corrent de la legislació que ens pugui afectar.

I com afronta aquesta etapa?

Amb moltes ganes. Al final, la meva família s’ha dedicat tota la vida al sector de l’automòbil i per a mi és un honor poder ser el president de l’Associació d’Importadors de Vehicles d’Andorra.