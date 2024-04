El personal del SAAS reclama la prima per objectius el 2025

Les mesures de contenció aprovades l’any 2012 per fer front a la crisi econòmica van implicar a l’hospital la desaparició de les DPO, un complement que s’abonava al personal en funció dels objectius complerts. Dotze anys després, el comitè d’empresa del SAAS reivindica el retorn de la prima salarial i ha formulat una proposta a la direcció amb l’objectiu que ja inclogui una partida en el pressupost de l’exercici 2025 i, per tant, que ja es pugui recuperar l’any vinent. El comitè d’empresa la reivindica com una fórmula per recuperar poder adquisitiu i per guanyar competitivitat respecte a les sanitats dels països veïns, en un moment de dificultats per atreure personal forà. Perquè “seria com una mena de catorzena paga” malgrat que l’obtenció depèn de l’assoliment dels objectius i, per tant, només seria un sou complet si el treballador assoleix la totalitat de les fites associades al seu lloc de feina.

La DPO vindria a ser, amb les particularitats pròpies, una mena de GAdA sanitari. I ara que des de l’administració central ja es treballa per recuperar la gestió de l’acompliment “també volem recuperar la DPO”. El comitè d’empresa ha lliurat a la direcció una proposta amb un càlcul econòmic de màxims perquè implicaria que tot el personal –defensen que pugui cobrar el complement salarial tota la plantilla i, per tant, també personal no sanitari– assolís el 100% dels objectius i que rondaria els 3 milions d’euros. Conscients que no s’instaurarà si no hi ha una partida econòmica que ho sustenti, el que demanen és que el SAAS ho prevegi en el pressupost que haurà de lliurar al Govern d’aquí a pocs mesos per finançar l’activitat de l’exercici 2025. Perquè llavors es podrien preparar els objectius els pròxims mesos i que la plantilla percebés el complement l’any vinent. “Si no, ja no es cobrarien fins al 2026”, apunten.

Els DPO van tenir una vida curta perquè es van cobrar durant dos anys i mig, segons relaten des del comitè d’empresa. Ara assenyalen les mesures necessàries per assolir unes condicions salarials atractives. Ja fa mesos que la branca sanitària de l’USdA –majoritària al comitè d’empresa– advertia dels efectes del nou conveni col·lectiu subscrit entre els treballadors i l’administració sanitària a Catalunya. “És veritat que la càrrega impositiva és més alta, però s’ha de mirar també les condicions de treball, la qualitat i el cost de la vida”, esgrimint per exemple l’impacte dels preus dels lloguers. Però el comitè d’empresa ha formulat altres propostes, com ara la reducció del còmput d’hores anuals que s’han de treballar i que els torns nocturns suposin també una rebaixa d’hores. Una proposta que es podria tenir en compte en la revisió del conveni col·lectiu. El vigent caducarà la tardor de l’any vinent i el comitè d’empresa ja voldria encetar la negociació per renovar-lo, tenint en compte que les converses es poden allargar durant mesos. La reducció de la jornada laboral per alinear-se al que fan els veïns va ser una de les propostes de l’anterior comitè d’empresa que no van quedar recollides. I era una de les propostes que incloïen al seu full de ruta els integrants de la candidatura de la branca sanitària de l’USdA que va resultar majoritària després de les eleccions per confeccionar un nou comitè el juny passat. Del costat salarial, el que es va assolir va ser la recuperació del pla de carrera, que també havia quedat congelat amb les retallades i que ha beneficiat mig miler de treballadors amb un increment salarial del 5%, però no les DPO.

L’actual comitè valora que els interlocutors de la direcció “ens escolten”, però que “el procediment és molt lent”. Les demandes han de ser avalades pel consell directiu, que les traspassa al Govern. El mes de juny és una data clau perquè la ministra de Salut, Helena Mas, es va comprometre a donar una resposta les diferents reclamacions formulades pel sindicat sanitari, que ha amenaçat amb una vaga si no se’ls escolta.

LA DEMANDA

1. GUANYAR PODER ADQUISITIU I SER COMPETITIUS

El comitè d’empresa planteja la demanda perquè la plantilla guanyi poder adquisitiu i ser competitius en un moment de dificultat per atreure personal forà.

2. UNA ‘CATORZENA PAGA’ SEGONS LA FEINA FETA

La prima per objectius podria esdevenir una mena de catorzena paga per a tota la plantilla, però la quantitat dependria dels objectius assolits.

3. ASSIMILAR-SE ALS TREBALLADORS DEL GOVERN

El complement és una mena de GAdA sanitari i el comitè d’empresa recorda que el Govern ja treballa per recuperar la gestió de l’acompliment.