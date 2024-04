Pares d'alumnes de la Sagrada Família reclamen solucions per la manca de places

detail.info.publicated Agències / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Les famílies dels alumnes de l'escola Sagrada Família han enviat una carta a la directora de l'escola Sant Ermengol, Maria Josep Pascual, expressant la seva preocupació per la manca de places al batxillerat del centre. El neguit sorgeix arran de la demanda del centre espanyol en una sessió informativa, en la qual es demanava als pares interessats a inscriure els seus fills al Sant Armengol a no fer "dobles preinscripcions a altres centres per evitar complicar la gestió", segons es detalla en la carta. En aquest sentit, molts pares que van assistir a aquesta sessió informativa van seguir les instruccions i no van realitzar segones preinscripcions a altres centres educatius.

No obstant això, els pares assistents a la sessió no van rebre confirmació de plaça, i en contactar amb el Sant Ermengol, se'ls va informar que "quedaven en llista d'espera, donat que aquest any han tingut un nombre d'inscripcions molt elevat i en última instància han decidit fer una tria per nota de tall", es descriu a la carta.

Davant aquesta situació, els pares afectats van intentar contactar amb altres centres educatius del país, però els períodes de preinscripció ja estaven tancats, i no havia places disponibles. Així doncs, les famílies remitents de la carta sol·liciten a la directora de l'escola Sant Ermengol, "una solució ràpida i justa". D'una altra banda, demanen a la conselleria d'educació d'Espanya a Andorra, al Bisbat d'Urgell i al ministeri d'Educació i Ensenyança Superior d'Andorra, assumir "la seva responsabilitat i garantir la continuïtat educativa dels seus fills als centres educatius del país".