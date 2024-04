Només sis ajuts a la compra d’habitatge en un any de programa

El programa públic d’avals a la hipoteca que el Govern va posar en marxa fa un any per facilitar a la població resident l’adquisió d’un habitatge ha tingut un resultat molt modest. Malgrat que l’Institut de l’Habitatge havia rebut i contestat fins a finals de març 104 consultes relacionades amb el pla d’ajuts sobre els requisits i la documentació necessària per acollir-s’hi, únicament s’havien formalitzat fins aquella data 9 sol·licituds i 6 havien rebut el vistiplau. Sobre les tres demandes restants, l’Institut especifica que una es va rebutjar després de fer-ne la valoració, una va ser objecte de renúncia per part del sol·licitant i una tercera restava pendent de resolució.

El programa implica que el Govern avala el 20% del préstec hipotecari per facilitar que els demandants puguin tenir el coixí econòmic per afrontar el pagament de l’entrada de l’immoble –la part que el banc no financia–. El valor més alt que s’ha avalat és el percentatge corresponent als 321.000 euros per comprar un habitatge (i plaça d’aparcament) a Encamp d’una superfície de 85,60 metres quadrats. I els beneficiaris han estat dues persones d’entre 35 i 45 anys. I, el més baix, els 118.000 euros d’un pis (sense aparcament) de 68,52 metres quadrats ubicat també a Encamp i sol·licitat per dues persones d’entre 50 i 55 anys. Els habitatges acollits al programa són majoritàriament en aquesta parròquia; a banda dels citats, s’ha atorgat l’ajut a un demandat d’entre 25 i 30 anys per comprar un pis, plaça d’aparcament i traster de 142.000 euros i 45,77 metres quadrats, i a una parella amb edats compreses entre els 35 i els 45 anys que han adquirit una vivenda de 95 metres quadrats per 300.000 euros. Les altres dues resolucions favorables han estat per a immobles a Escaldes (180.000 euros per 77,91 metres quadrats, sense pàrquing) i Sant Julià de Lòria (275.500 euros per 107,88 metres quadrats amb plaça d’aparcament i traster). En el primer el beneficiari és una persona d’entre 30 i 35 anys; en el segon, una parella de la mateixa franja d’edat.

El fins aquesta setmana president de l’Institut de l’Habitatge, Josep Maria Pla, admetia en la compareixença pública de dijous els pobres resultats del programa i els atribuïa als requisits quant als ingressos que ha de tenir la unitat familiar. El decret estipula que la quota hipotecària dels beneficiaris no pot superar el 35% dels ingressos familiars i que els han de quedar un mínim de 2.000 euros després de fer front a la despesa. Pla va calcular que a la pràctica suposen uns ingressos mínims a la llar de 3.000 euros “i és una mica estrany que amb ingressos d’aquest nivell no s’hagi generat l’estalvi suficient per pagar el 20% d’entrada d’un pis”, a banda de recordar que es tracta de la part de la població amb la renda més elevada. “La població objectiu és limitada. La resta o bé no ingressen prou o bé ja no ho necessiten [l’ajut]. Segurament caldria repensar a qui es vol ajudar i com”.

Reformular el programa d’avals és una qüestió que té sobre la taula el ministeri d’Habitatge. Les estimacions inicials de l’executiu –el programa es va aprovar a les acaballes de l’anterior legislatura– eren que se’n beneficiessin fins a 200 famílies.