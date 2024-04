Cooperand s’expandeix

Ja fa 20 anys que Cooperand aporta tots els seus esforços a Bolívia. Després d’aquest temps, l’entitat solidària evoluciona obrint una delegació permanent a Espanya, concretament a Extremadura. Aquest pas endavant s’ha pogut dur a terme arran de diversos congressos iberoamericans on l’ONG ha participat des del 2014, a través dels quals ha creat vincles amb entitats socials espanyoles que treballen per a poblacions en risc, discapacitats i en la cooperació en general i que s’han vinculat amb el projecte.

“És molt important capacitar la persona perquè pugui ser feliç en el món en què viu”

Cristina del Villar, Directora tècnica de Feafes Mérida

Es tracta de l’Instituto iberoamericano de investigación y apoyo a la discapacidad intel·lectual (Inibedi), la Fundación europea para la cooperación y el desarrollo social (Fecodes) i la fundació Fundes, que és una organització de germans de persones amb discapacitat. Cooperand ha creat la delegació per establir un pont europeu i poder continuar treballant a Amèrica Llatina.

Bolívia és l’epicentre de la tasca de Cooperand. Es treballa la formació acadèmica dels més joves i la salut mental dels menors i les dones. “Tenim un equip de més de 12 psicòlogues clíniques, acadèmiques i psicopedagogs” assegura Sergio Würth, secretari de Cooperand. Ara han incorporat Cristina del Villar Fernández a l’equip, directora tècnica de Feafes Mérida Salud Mental. L’objectiu principal és fomentar la qualitat i el benestar de les persones, cuidar la salut mental de tots i, sobretot, de les persones més vulnerables i que tenen menys recursos comparats amb altres zones del món.

“Ens vam fixar amb Cooperand per les seves bones pràctiques a Bolívia”

Joaquin Saussol, Assessor jurídic de Inibedi



“Per nosaltres és molt important capacitar la persona perquè pugui ser feliç al món en què viu, amb les amistats, i que tingui una qualitat de vida idònia per al desenvolupament personal”, explica Cristina del Villar. La seva feina diària consisteix en la intervenció en l’àmbit de salut mental de les persones adultes.

La directora destaca que “cal coordinar un equip multidisciplinari que és al terreny per poder fer la seva intervenció clínica d’una forma efectiva, tant als nens com a les dones”. També ha afegit que “és important, des d’una perspectiva objectiva i en la distància, poder coordinar un equip qualificat i preparat perquè ells facin la intervenció a peu de carrer, allà, a Bolívia”.

Joaquín Saussol Gallego, apoderat de Cooperand, assessor jurídic de Inibedi i assessor i representant de Fecodes, explica que “ens vam fixar en Cooperand per les seves bones pràctiques a Bolívia i els vam convidar al congrés iberoamericà” i ara “ja han participat en quatre de manera molt activa i col·laborativa”.

L’apoderat i assessor destaca que “l’èxit més gran de l’entitat és que, sent una organització no governamental de cooperació a Andorra, hagin sigut capaços de fer el treball que fan en un país tan difícil com Bolívia, amb tantíssimes persones ateses i havent aconseguit aglutinar un grup d’experts i professionals magnífics”. “Cooperand ha entès a la perfecció la segona necessitat en cooperació, que no només és cooperar amb les persones i per a elles, sinó també amb les organitzacions, perquè la unió de sinergies és essencial”, conclou Saussol Gallego.