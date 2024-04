El Govern ha fet pública l’obertura d’una convocatòria de beques d’estudi per a màster i doctorat al Japó. Les sol·licituds s’han d’adreçar, acompanyades dels documents necessaris, per correu postal, a l’ambaixada del Japó a Andorra, 7 Avenue Hoche, 75008 París o per correu electrònic a: education1@ps.mofa.go.jp.