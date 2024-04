Avís d'intent de 'phishing' a les xarxes socials suplantant entitats públiques

detail.info.publicated Redacció / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La policia ha alertat del 'phishing' a les xarxes socials i ha avisat de la publicació d'algunes publicacions fraudulentes fent-se passar per organismes públics del país. Alguns dels missatges falsos detectats anuncien assegurances mèdiques gratuïtes suplantant la identitat de Govern o el SAAS. El cos de seguretat recomana desconfiar de promocions de productes o serveis que no provinguin de comptes o fonts oficials i recorda que no s'ha d'entrar a enllaços que podrien estafar, "especialment, si t'ofereixen productes gratuïts".