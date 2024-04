Reunió a Foix per avançar en la candidatura andorrana a la Unesco

La ministra de Cultura, Mònica Bonell, es va desplaçar ahir fins a Foix, acompanyada de l’ambaixadora i delegada permanent davant la Unesco, Eva Descarrega, per assistir a la novena trobada del comitè de pilotatge (Copil) de la candidatura transnacional per inscriure a la llista del patrimoni mundial de la Unesco Els testimonis materials de la construcció de l’Estat dels Pirineus: el Coprincipat d’Andorra. Durant la reunió es va repassar l’estat d’avançament de la candidatura, les activitats dutes a terme per l’equip de redactors i es van detallar les futures iniciatives de col·laboració entre els tres territoris en el marc de la candidatura Unesco. D’altra banda, es van repassar les gestions locals que s’estan realitzant per establir el futur sistema de gestió transnacional dels monuments que formen part de la candidatura. Bonell va proposar el departament de Patrimoni Cultural perquè n’assumeixi la coordinació.