Oberta la convocatòria per sol·licitar els ajuts per a la mobilitat dels investigadors

El Govern té entre les seves prioritats la promoció de l’excel·lència i la visibilitat i la internacionalització de la recerca. Per aquest motiu, l’executiu ha aprovat l’obertura de la convocatòria per sol·licitar els ajuts per a la mobilitat dels investigadors de l’any 2024. L’objectiu d’aquesta convocatòria és incentivar la mobilitat de la comunitat investigadora del país per millorar-ne les competències, a la vegada que es promociona la difusió dels resultats de la seva recerca i s’enforteixen les relacions amb altres institucions internacionals. La partida global que s’hi destina per part del ministeri és de 8.000 euros, que es distribuirà entre dues modalitats: estades breus de recerca en centres d’R+D, empreses i centres de suport a la recerca, i la participació en congressos científics per prendre-hi part activament presentant comunicacions científiques.