Nova canalització d’aigua potable al cap del port d’Envalira

El comú d’Encamp va formalitzar ahir un conveni per a la instal·lació d’una nova xarxa de la canalització d’aigua potable i gestió d’aigua residual des de la Costa Rodona fins al cap del port del Pas de la Casa. El projecte, valorat en 1,5 milions d’euros, compta amb una contribució d’uns 300.000 euros per part d’Icònic. La cònsol major d’Encamp, Laura Mas, va explicar que la infraestructura oferirà subministrament d’aigua “a les benzineres i als hotels i fins a Cramea”, ja que la zona no disposava d’aquest servei.

Així mateix, també es va formalitzar la signatura d’un segon conveni que permetrà l’accés dels esportistes al centre esportiu del Pas de la Casa una vegada el centre Icònic estigui operatiu. El director d’Icònic, David Astrié, sense especificar una data concreta de finalització del centre, va informar sobre la recent rebuda de “totes les ofertes” i va manifestar que espera poder-les revisar de cara a la setmana vinent i confirmar més detalls.