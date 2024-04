Nou joves han fugit del centre d’educació intensiva des del 2022 i dos no hi han tornat

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Nou joves han fugit del centre residencial d’educació intensiva (CREI) des que va obrir les portes l’any 2022. Dos d’ells encara no hi han tornat. Concretament, durant l’any 2022 van fugir del CREI dos joves. Ambdós van tornar al centre. Durant l’any 2023 en van fugir quatre, dels quals un encara no ha tornat. Al llarg del 2024 han fugit tres joves, un dels quals encara no ha tornat. Les edats dels menors que s’han escapat està compresa entre els 15 i els 17 anys, i tots van ser internats per trastorns de conducta. Així s’assenyala en la resposta per escrit de la ministra d’Afers Socials, Trini Marín, a diverses preguntes realitzades pel conseller general del PS Pere Baró, respecte al centre residencial d’educació intensiva.