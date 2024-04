Naudi diu de l’habitatge que “cap llei acaba com es presenta”

“Arribarem a un punt de consens com hem fet els últims cinc anys”, va assegurar ahir el president del grup parlamentari de Ciutadans Compromesos (CC), Carles Naudi, en el marc del debat sobre habitatge que va organitzar l’Avui serà un bon dia, el programa matinal de Ràdio Nacional d’Andorra, amb representants de les forces amb representació al Consell. Les diferències sobre les grans línies d’actuació del projecte de llei del dret a l’habitatge –encara en fase d’elaboració– al si de Demòcrates i amb els socis de CC van ser una de les qüestions sobre les quals van ser interpel·lats els consellers de la majoria Carles Naudi i, per part de Demòcrates, Maria Martisella. Tots dos van parlar de “debat”, i qüestionat sobre si la llei que s’aprovi serà l’exposada, en la roda de premsa de fa tres setmanes Naudi va apuntar que “el Govern farà un projecte de llei que acabarem consensuant abans que es voti via esmenes o treball previ, així ho desitjo”. Per tot seguit aclarir que “cap llei acaba com es presenta”.

En quina mesura es vol aplicar el sedàs no era l’objecte del debat, però Naudi va palesar la incomoditat amb una de les accions de més importància de la proposta, la de la cessió temporal obligatòria d’aquells pisos buits des de fa més de tres anys. El president del grup de CC va manifestar que la voluntat que el major nombre de pisos buits passi al mercat de lloguer és compartida, “però anem a veure com ho fem per donar seguretat jurídica”. Va apostar per esprémir al màxim els incentius perquè l’arribada al mercat dels immobles sigui per iniciativa de la propietat, i insistint que exagerava va fer una analogia entre la cessió forçosa d’un bé immoble i requisar diners a un inversor que els té dipositats sense moure’ls.

La presidenta del grup d’Andorra Endavant, Carine Montaner, i el conseller liberal Víctor Pintos es van mostrar radicalment en contra de la mesura. Pintos va advocar per una altra fórmula per forçar que aquests pisos arribin al mercat: una taxa que sigui realment dissuasiva perquè “pagar 5.000 euros l’any és una porqueria per a una persona que es pot permetre tenir un pis buit”.

Sobre com procedir amb els pisos buits de no residents espanyols que els mantenen tancats per no haver-los de declarar i evitar les sancions del seu estat també hi ha visions diferents entre els partits de la Cambra. Els socialdemòcrates estan radicalment a favor “d’aixecar la catifa”. “El que no pot ser és que per protegir evasors fiscals estiguem patint la situació que els treballadors no trobin habitatge”, va manifestar la presidenta del grup, Judith Casal.

L’oposició va criticar les formes de l’anunci de la proposta governamental després d’haver pactat treballar plegats per atacar la problemàtica. El president del grup parlamentari de Concòrdia, Cerni Escalé, va afirmar que “les formes em són una mica igual, el que vull és que trobem solucions, que el Govern sigui el màxim àgil possible”, però sí que va qualificar de “preocupant que la política del Govern canviï en funció del context”. De fet, va recordar que la proposta de la cessió obligatòria dels pisos buits va ser una de les que el grup va formular després del debat monogràfic d’habitatge i que la majoria va tombar.

Els representants polítics van coincidir que posar topalls al preu de lloguer no és la solució i després de l’advertència del ja expresident de l’Institut de l’Habitatge sobre el col·lapse que es pot produir el 2027 amb la descongelació dels lloguers, Maria Martisella va admetre que “ens hem d’anticipar”.

INDEMNITZACIONS PER ALS AFECTATS DE LA "TRAMPA DEL FILL" La Coordinadora per un Habitatge Digne va explicar en un comunicat que les afectades per l’anomenada trampa del fill que dimecres es van reunir amb la ministra d’Habitatge, Conxita Marsol, van demanar més mesures per protegir les persones víctimes d’aquest frau. La coordinadora demana que a més de l’enduriment de sancions que tirarà endavant el Govern hi ha d’haver accions com ara una investigació d’ofici de cada cas abans de la finalització del contracte; indemnització pertinent per a l’afectat si es demostra la trampa i dret a recuperar l’arrendament; blindar les famílies monoparentals, nombroses i/o en risc d’exclusió social, si se’ls ha de fer fora, fins que no trobin un habitatge alternatiu, i un procediment que no deixi espai a interpretacions jurídiques. L’entitat va explicar que la reunió es va produir en un clima cordial, però que no van assolir el compromís per escrit de la ministra que volien, perquè els va respondre que “part dels compromisos no depenen d’ella”. Marsol els va assegurar que els faria arribar “al més aviat possible” la seva proposta i que mantindria una nova trobada amb elles si és necessari.



La plataforma va remarcar que la “trampa del fill només és la punta de llança d’un fum de lluites” i que són conscients que els petits propietaris, “en la seva majoria, no fan cap abús”. L’entitat va insistir que la lluita “és contra aquells que fan d’un dret fonamental un negoci especulatiu, i empren qualsevol estratagema per garantir els seus beneficis, a costa de la nostra misèria”. I van asseverar que “no deixarem que ningú marxi de sa casa degut a trampes i falsedats, i menys sense tenir cap alternativa digna i assequible”, i que ho faran “amb o sense” el suport del Consell i la ministra.