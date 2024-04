L’USdA rebutja l’acord d’associació amb la UE

Malestar de l’USdA amb el Govern per no haver comptat amb l’opinió dels sindicats en la presa de decisions envers les directives dels drets laborals i socials. “Estem totalment en contra de l’acord”, va manifestar el secretari general de l’USdA, Gabriel Ubach, que es va queixar de l’opacitat de l’executiu en el tema laboral, quan “amb totes les altres directives s’ha informat els sectors implicats i aquesta no l’hem tocat, encara”. Ubach fa referència a l’annex XVIII de l’acord, que tracta de la salut i seguretat en el treball, el dret del treball i la igualtat de tracte, i que bàsicament explica la legislació laboral que regeix la Unió Europea i defineix els drets i les obligacions dels treballadors i dels empresaris en el lloc de treball dins del mercat interior.

“Després de trobar-nos i parlar veurem si hi donem suport”

Gabriel Ubach, Secretari general de l’USdA

“No pot ser que els sindicats fa quatre anys que estem dins la taula de l’acord d’associació i hem demanat que ens expliquessin l’article divuit i, a hores d’ara, l’acord està tancat i a nosaltres ningú ens ha dit res”, va manifestar Ubach, que va matisar que estaven en contra “d’aquest” acord. Un posicionament que pot variar quan l’executiu expliqui als sindicats la lletra petita de l’annex, “quan ens trobem i parlem, després ja veurem si hi donem suport”. Tanmateix, el secretari general troba incongruent que el Govern “ens demani suport a un acord en el qual no ens han preguntat ni hem participat per a res” i, malgrat que hi ha una reunió prevista entre agents socials i executiu perquè es faci el traspàs d’informació, Ubach es lamenta que l’acord ja estigui tancat i no puguin incloure modificacions que, a parer seu, “si no estiguéssim d’acord amb algun aspecte ja no es pot canviar”.

“No podem recolzar un acord en què no hem participat en res”

Gabriel Ubach, Secretari general de l’USdA

EL TEXT ÍNTEGRE, DISPONIBLE

El Govern va informar que la publicació del text íntegre en la versió anglesa es va publicar ahir en els canals oficials de la Comissió Europea un cop conclosa la revisió tècnica per part de l’organisme europeu, Andorra i San Marino. A partir d’ara, s’enceta el termini per fer les traduccions en les llengües oficials de la UE i al català, una fase que, segons va informar el secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, es preveu que estigui enllestida a principi de l’estiu. De la mateixa manera, el Govern va recordar que la primera reunió de poble amb la ciutadania se celebrarà el pròxim 9 de maig a Encamp.

SAINT-AMANS AJUDA GOVERN EN TEMES DE FISCALITAT L’exdirector del centre de política i administració tributària de l’OCDE Pascal Saint-Amans està col·laborant amb el Govern en la implementació de les polítiques fiscals que l’acord d’associació arrossega. Així ho va manifestar el cap de l’executiu, Xavier Espot, en una entrevista al Diari, en què va dir que “Saint-Amans ens està ajudant a treballar tot l’argumentari en matèria de fiscalitat versus l’acord d’associació”.



Per a Espot, l’ajuda de l’exguru fiscal de l’OCDE servirà, per exemple, “per demostrar clarament que el que es va dir del tipus d’imposició mínima del 15 per cent de l’impost de societats primer no afecta ni de bon tros el conjunt de societats i no té res a veure amb l’acord d’associació, sinó que té a veure amb les normes de l’OCDE”.



Cal recordar que el fiscalitzador va assessorar Govern per tal que la polèmica mesura d’intervenir els pisos buits per entrar-los al mercat de lloguers tingués les màximes garanties fiscals possibles.

LIBERALS SOSPESA TORNAR AL PACTE D'ESTAT SI REP LA PROPOSTA “Encara no hem rebut la proposta formal, però és un secret a veus que estudiarem la incorporació.” Així es va expressar el conseller no adscrit de Liberals d’Andorra, Víctor Pintos, pel que fa a la possibilitat de tornar al pacte d’estat per l’acord d’associació amb la Unió Europea del qual van sortir durant el darrer trimestre de l’any passat.



La negativa liberal es remunta a una assemblea de la junta del partit en què els afiliats van votar no formar part de l’acord. El motiu resideix en el fet que en la primera presa de contacte, a l’agost, van proposar a la formació entrar a les negociacions, però segons Pintos aquestes “estaven molt avançades perquè s’havien treballat durant una dècada sense nosaltres”, va dir el conseller no adscrit, per a qui la proposta, a més, era “a molt curt termini perquè volien tancar al desembre l’acord”.



Tanmateix, Pintos reconeix que ara “l’escenari ha canviat” perquè les bases de l’acord que oscil·len sobre les quatre llibertats són, per als liberals, “interessants” i “no toquen allò més essencial de les singularitats del país”. Per aquest motiu, la formació estudia a escala interna la mesura i està en espera de rebre la proposta formalment per part del Govern i els membres del pacte d’estat per la UE a un any vista del referèndum vinculant.