L’AFA ja treballa en l’anàlisi de normativa del text amb la UE

El jurament del càrrec com a vocal de l’Autoritat Financera Andorrana (AFA) per part del financer francès Nicolás Mérindol suposa que el supervisor gaudeixi d’un “equip multidisciplinari”, que alhora és el més ampli de la història de la institució.

Entre els reptes cada cop “majors”, el president del supervisor financer, Raül González, creu que els 15 anys de transitorietat per a l’entrada del cabal comunitari d’un sector tan sensible com el financer han de servir per “fer una anàlisi i [prendre] una decisió d’en quin moment entrem, a més d’adaptar les normatives europees”. Tot i això, González va recordar que la decisió d’entrada de cadascun dels quatre segments de l’annex financer –assegurances, fons d’inversió, banca i mercat de valors– és una decisió “conjunta” del sector, que inclou tant l’AFA com també el Govern. “Fa temps que es treballa analitzant les normatives i tenim clar el gap normatiu respecte d’allò que hem de transposar, però nosaltres no tenim la competència per decidir quin serà el primer i quin serà el darrer”, va expressar.

Amb un mínim obligatori de quatre membres per al seu funcionament, amb l’arribada de Mérindol el consell d’administració arriba fins als sis. Per al president de l’organisme, amb el nou fitxatge es podran “prendre així decisions més transversals, amb més pes i més criteri”. Per a González, l’actual equip té “un perfil menys polític i més tècnic, fet que reforça la independència de la institució”.