El Govern respon a Vives que incinerar no va ser un caprici

Les crítiques del Copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, sobre l’obligació d’incinerar els morts de covid durant la pandèmia han aixecat polseguera. “Es va trencar un dret humà”, va assegurar Vives dijous durant l’acte de commemoració dels deu anys del comitè de bioètica. L’executiu va reaccionar immediatament a les declaracions per puntualitzar ahir que les mesures que es van haver de prendre no van ser un caprici, sinó que va ser per evitar contagis; una sèrie de mesures de caràcter excepcional i de curta durada en el temps a causa de la situació d’emergència sanitària que es vivia a Andorra, així com a la resta de països d’arreu del món. La cremació va ser imposada a l’inici per “precaució”, ja que no es tenien suficients evidències científiques sobre com es podia transmetre el virus i s’havia d’intentar minimitzar al màxim possible els contagis, van afegir fonts del Govern. De la mateixa manera que es van reduir els contactes i minimitzar els actes amb grans aglomeracions de persones, “establint límits a les reunions als tanatoris i als enterraments”. Els protocols es van anar suavitzant a mesura que es disposava de més informació sobre l’abast de la pandèmia i es tenien més recursos humans i materials per fer front a la malaltia. D’aquesta manera, la incineració va passar de ser obligatòria a una recomanació, ja que es deixava a mans dels familiars optar per una opció o l’altra.

“El preocupant van ser les famílies que no es van poder acomiadar dels seus familiars com cal”

Susanna Vela, Consellera general del PS



AMB I SENSE OPINIÓ

La reacció dels partits polítics a les paraules de Vives ha estat desigual i només el PS i AE es van posicionar obertament. Susanna Vela, pels socialdemòcrates, va manifestar que els comentaris “estan molt fora de lloc” i no entén com pot ser que critiqui la gestió “si ja han passat quatre anys”. “El que hauria d’haver dit és que el preocupant va ser que moltes famílies no es van poder acomiadar dels familiars com cal”, va afegir. A l’extrem contrari es va situar Carine Montaner, que s’alinea completament amb el posicionament del Copríncep. “D’acord al 100%”, va declarar. DA, Concòrdia i Liberals van evitar posicionar-se. El president del grup parlamentari de la majoria, Jordi Jordana, va explicar que tot i respectar l’opinió de Vives “crec que es va fer el millor possible”. Això sí, “el bisbe té dret a expressar el que vulgui”, va afegir. Una valoració amb la qual també va coincidir el primer partit de l’oposició. “No ens pertoca posicionar-nos a Concòrdia, això va passar el 2020 i no estàvem al Consell General. No tenim tota la informació per donar una opinió”, va explicar Maria Àngels Aché. Pel que fa a Liberals, Víctor Pintos assegura que “no té res a dir” en el supòsit que les declaracions “les fa en qualitat de bisbe, no de Copríncep”.

“No li sembla bé que es cremés la gent, però hi havia el risc per a qui manipulava els cossos”

Carles Moro, Pompes Fúnebres Andorranes



COMPLIEN ORDRES

Les polèmiques declaracions de Vives també han provocat la reacció de les funeràries. El gerent de Pompes Fúnebres Andorranes, Carles Moro, va explicar que les actuacions que es van fer durant l’emergència sanitària obeïen a un protocol que estaven obligats a complir. “He vist que al bisbe no li sembla bé que es cremés la gent, però hi havia el risc per a la gent que manipulava els cossos”, va explicar Moro. Per concloure que el nombre de persones que no van voler que els seus familiars fossin incinerats per qüestions religioses va ser nul.