Andorra Telecom i l’UdA lliuren els premis de la formació de disseny de videojocs

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Andorra Telecom i la Universitat d’Andorra van atorgar ahir els premis de la formació de disseny de videojocs a través d’un document de proposta que es va dur a terme a les instal·lacions del centre d’ensenyament superior. Durant l’acte van ser presents el director general de la companyia telefònica, Jordi Nadal; el rector de l’UdA, Miquel Nicolau; la responsable de l’RSE d’Andorra Telecom, Inés Martí, així com els professors i alumnes que van participar en la jornada formativa.

Segons van recalcar des de la companyia de telecomunicacions, l’objectiu d’aquestes formacions és fer conèixer entre els joves una branca de les tecnologies de la informació i la comunicació on entren en joc diverses disciplines com l’art, la creació de guions, els efectes visuals, programació, i fins i tot la psicologia i el màrqueting. Els guardonats han estat Nil Farré, Joel Gonçalves i Roger Rodríguez, respectivament, que han rebut diferents accessoris i aplicacions per continuar la formació i ampliar les possibilitats en el desenvolupament i disseny de videojocs.

La recompensa s’ha efectuat amb l’objectiu de premiar i agrair l’esforç i motivació dels implicats a les tres millors propostes. Per arribar a un acord, s’han regit per quatre criteris: originalitat, on es valoraven les idees innovades en l’àmbit d’història o del mateix joc; viabilitat, on s’ha analitzat el desenvolupament de la creació, tenint en compte tant el nombre de persones com el temps curt; la vinculació de la idea amb el país en qualsevol aspecte, i el nivell d’explicació del videojoc en el document presentat.

“Al principi no sabíem com dissenyar un videojoc des de zero”, va expressar Farré. Tanmateix, a mesura que la formació anava avançant, els integrants de l’equip van adquirir tots els coneixements necessaris per realitzar nivells o posar pintura al joc. “Crec que ara mateix tot el grup és capaç de dissenyar-ne un, polit i des de l’inici”, va afirmar. Un dels companys del guanyador, Hermes, va esmentar que tot i que no veu un futur en aquest àmbit, ha sabut destacar la complexitat que té. “Tot i que sigui treball en equip, prefereixo encarregar-me d’una part específica i saber que funciona al cent per cent”.