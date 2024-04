Vives critica que s’obligués a cremar els morts de covid

El Copríncep episcopal, Joan-Enric Vives, va criticar que durant la pandèmia de la covid-19 es va trencar un “dret humà” a l’hora d’imposar la cremació a la població. La por i la incertesa als inicis del confinament van ser els motius pels quals “eren els altres els que podien decidir sobre la teva mort”, va destacar ahir durant un debat públic sobre els efectes de la covid en la gent gran.

“No podíem acostar-nos als pacients i no podíem donar-los l’extremunció” Joan Enric Vivies, Copríncep episcopal

Vives va posar sobre la taula la radicalitat de l’aïllament que es va dur a terme durant el confinament i va lamentar que els capellans no van poder fer la seva feina, ja que “no ens permetien acostar-nos als pacients i, per tant, no podíem donar-los el sagrament de l’extremunció”. En aquest punt, el Copríncep va deixar ben clar que “si agafo la covid demano que sobretot entri a veure’m un capellà perquè em doni el perdó dels pecats i em llegeixi l’evangeli”, i va afegir que “també vull que vinguin els metges i les infermeres, és clar, però jo tinc la meva prioritat”.

En la seva intervenció no va faltar l’elogi per la gestió feta per part de Govern, els comuns i sobretot el personal mèdic, però va apuntar que “la part més espiritual” va ser oblidada i és per aquest motiu que demana reflexionar sobre “on queda la dimensió religiosa”, ja que a dia d’avui dins la societat hi ha “petits tabús” respecte al tema. Finalment, va comentar que mai havia pogut expressar l’opinió que tenia respecte a la gestió de la pandèmia, ja que “com a Copríncep he de ser discret”.

Durant l’acte, també es va presentar un informe elaborat pel Comitè Nacional de Bioètica que parla sobre l’aïllament i l’abandó que van patir les persones grans durant la pandèmia. El treball, que ja ha estat entregat a Govern, inclou una sèrie de recomanacions “per no repetir errors en el futur”. Entre la prioritat es destaca lluitar contra la soledat no desitjada i la pobresa, fer una evolució en els drets de la gent gran i garantir la igualtat en la sanitat. A més, adverteix de la necessitat d’educar els cuidadors perquè “puguin combatre situacions en les quals els avis se senten abandonats”.