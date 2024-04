detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La policia ha infomrat de la detenció d'una turista de 45 anys ha estat arrestada a la frontera del riu Runer amb 1,3 grams de cocaïna i un altre home, de 41 anys i no resident, ha estat detingut al Pas de la Casa com a presumpte autor d’un delicte contra la funció pública per desobeir una ordre d’expulsió.