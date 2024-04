El Superior ratifica la pena de presó per extorsió a l’exgerent de l’empresa Buiques

La sala penal del Tribunal Superior va ratificar ahir la sentència que va aplicar el Tribunal de Corts en què s’imposaven quatre anys i quatre anys i mig de presó per als germans empresaris i el sicari que van contractar per extorsionar l’exgerent de Construccions Buiques. La sala mantindrà la pena de quatre anys a un dels germans i al sicari, mentre que l’altre empresari complirà la pena de quatre anys i mig de presó a més de pagar una multa de 1.000 euros i tenir prohibit el permís d’armes, ja que va ser enxampat amb drogues i armes il·legals en el moment de la detenció. Una vintena de persones van assistir ahir a la desestimació del recurs i es van poder observar escenes de dolor amb plors per part d’alguns familiars. Pel gran nombre d’espectadors la notificació es va celebrar a la sala magna de la seu de la Justícia.

El cas sorgeix arran de l’extorsió que van efectuar els tres acusats a l’empresari de Buiques per intentar cobrar un deute de més de 180.000 euros. Per fer-ho els germans van contractar una tercera persona que a través d’amenaces i d’un seguiment a la família va aconseguir que l’exgerent firmés un contracte de reconeixement del deute i pagués 5.000 euros mensuals fins que estigués resolt. Tots tres van ser detinguts el maig del 2022, però al desembre els dos empresaris van sortir en llibertat condicional amb control monitorat després de complir vuit mesos de reclusió. En canvi, el sicari d’origen espanyol va continuar a la presó en considerar-se que hi havia risc de fuga.

Els missatges van ser claus per dictar sentència, ja que els germans van mantenir la versió que la seva relació amb el tercer acusat era simplement una amistat i només va fer d’intermediari entre els germans i el gerent, però que en cap moment es va pretendre coaccionar-lo. Els missatges enviats entre tots tres no deien el mateix, ja que s’hi podia llegir, per exemple, “com enxampi el de Byld –la nova empresa de l’excap de Buiques– amb el cervell recaragolat, el faré córrer”. Els acusats van al·legar que no van ser escrits amb mala fe i que es devien a “l’alta testosterona”. A més, també es va descobrir a través dels missatges que el sicari havia cobrat 7.000 euros en metàl·lic pels seus serveis encara que els tres ho van negar en tot moment.