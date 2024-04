El Superior manté la indemnització per al treballador ‘esclavitzat’

La sala penal del Tribunal Superior ha reduït en 625 euros la indemnització que haurà de pagar el masover de la Casa Auvinyà. En total haurà d’abonar 335.768 euros al treballador portuguès explotat durant més de 12 anys treballant en l’explotació agrícola.

El cas va sortir a la llum el novembre del 2019 després que Fernando Júlio Vasconcelos Alegria patís un accident laboral i hagués de ser traslladat a l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, on va estar ingressat durant uns mesos. L’incident va provocar que s’iniciés una inspecció de Treball i es descobrís que l’home no estava assegurat i vivia en unes condicions d’esclavitud. El febrer del 2020 es va detenir el masover de Casa Auvinyà i se’l va condemnar a una pena de dos mesos d’arrest nocturn condicionals al centre penitenciari i a abonar una indemnització al treballador esclavitzat per un delicte menor d’imposició de condicions abusives de treball. En primera instància, el Tribunal de Corts va acordar una compensació de 336.339 euros, quantitat que ara ha retallat el Superior i que no és segur que sigui abonada perquè el masover ja havia dit en primera instància que no disposava de diners.

El cas va tenir un gran ressò, no només mediàtic, i les autoritats portugueses es van interessar pels danys que s’havien infligit al seu compatriota, que treballava de sol a sol per un sou mínim i en condicions infrahumanes.

Dos mesos d’arrest nocturn condicionals. Aquesta és la condemna que li va imposar el març del 2020 la Batllia al masover per fer treballar sense declarar un compatriota seu durant 12 anys. El batlle va decidir aquesta pena a l’ordenança penal –judici ràpid– que deixava tancada la via penal, deixant pendent la multa administrativa per la via civil en concepte d’indemnització, a més de pagar les despeses mèdiques, ja que el treballador no estava assegurat a la CASS.

El cas es va saber el 6 de novembre, quan l’empleat va tenir un accident mentre cuidava un ramat de cabres. Va haver d’anar a l’hospital, on van comprovar que no constava enlloc i que estava indocumentat pel que fa als permisos de residència i treball. A Sant Julià de Lòria, però, la situació d’aquest home era coneguda, ja que quan es va produir el sinistre els carrers de la parròquia laurediana anaven plens de comentaris sobre l’escàndol que estava a punt de destapar-se. Fernando Júlio Vasconcelos va tornar a Portugal, però tampoc no va tenir fortuna i va tornar a Andorra.