Nou menors han fugit del CREI en els dinou mesos des de l'obertura

Des de la seva creació el 2022, nou joves s'han escapat del Centre Residencial d'Educació Intensiva (CREI). Així ho ha explicat la ministra d'Afers Socials i Funció Pública, Trini Marin, en resposta a una pregunta escrita del conseller del grup parlamentari Socialdemòcrata.

Per anys, l'any 2022, el primer any de funcionament del centre, es van escapar dos joves. El 2023, van ser 4 els menors que van abandonar el centre, un dels quals encara no ha retornat. Aquest any han estat 3 els joves que han abandonat el CREI, un dels quals encara no ha tornat. Les edats dels menors que s'han escapat està compresa entre els 15 i els 17 anys i tots van ser internats per trastorns de conducta.

En una altra pregunta de Baró, l'escrit apunta que s'ha incrementat un 250% l'ocupació al servei de dia respecte al 31 de març de l'any passat. Mentre que el servei residencial no s'ha vist modificat. Actualment, el CREI até a 12 joves, 5 al servei residencial i 7 al servei de dia. L'estada més llarga és la d'un menor de 16 anys que fa 16,8 mesos que està ingressat.

Finalment, el líder del PS ha preguntat per la posada en marxa dels pisos tutelats pel CREI que, segons la resposta de Marin, "la recepció de l’obra està prevista per aquest segon trimestre d’enguany".