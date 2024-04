Nil Farré guanya els premis a la formació en videojocs

detail.info.publicated Redacció / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Andorra Telecom ha lliurat avui els premis als millors projectes dels alumnes que han assistit a la formació en videojocs en el marc de la celebració del Saló del Videojoc, celebrat el proper novembre i organitzat per la parapública i la Universitat d'Andorra (l'UdA). Els premiats han estat Nil Farré, Joel Gonçalves i Roger Rodriguez i els premis han consistit en diferents accessoris i aplicacions "per continuar la formació i ampliar les possibilitats en el desenvolupament i disseny de videojocs", segons ha informat l'operadora. Els guardons han valorat tant la originalitat del projecte, com la viabilitat i la relació de la idea amb el Principat.