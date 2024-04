Detinguda una dona de fer feines per robatori de joies

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La policia va informar ahir de la detenció dimecres a la parròquia d’Encamp d’una dona resident de 46 anys acusada de robar joies a la casa on treballava fent tasques de neteja. Els fets van passar quan la propietària de la casa va començar a sospitar de la seva dona de fer feines i va acabar portant els fets a la policia. Quan els agents que van agafar la investigació van interrogar la dona, aquesta va acabar confessant haver sostret joies per un valor superior als 6.000 euros. Va ser arrestada per un delicte contra el patrimoni. La resident va passar a disposició judicial.