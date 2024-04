La reunió entre les representants del grup d'afectats per la "trampa del fill" amb els lloguers i la ministra Conxita Marsol va servir per plantejar "les diferents exigències" que reclama la Coordinadora per l'Habitatge Digne més enllà de l'increment de les sancions, segons informa l'entitat. Les assistents a la trobada celebrada dimecres van demanar el compromís de Marsol per aplicar més mesures per protegir les persones que han de deixar el pis on viuen de lloguer perquè el propietari al·lega que és per a un fill i destaquen que la resposta de la ministra va ser de compromisos "limitats".

La Coordinadora demana que a més de l'enduriment de sancions que tirarà endavant el Govern hi ha d'haver mesures com una investigació d'ofici de cada cas abans de la finalització del contracte; indemnització pertinent per a l'afectat si es demostra la trampa i dret a recuperar l'arrendament; blindar les famílies monoparentals, nombroses i/o en risc d'exclusió social, si se'ls ha de fer fora, fins que no trobin un habitatge alternatiu; i un procediment que no deixi espai a interpretacions jurídiques, segons recull en un comunicat. L'entitat afirma que la reunió es va produir en un clima cordial però no van assolir el compromís per escrit de la ministra que volien perquè els hi va respondre que "part dels compromisos no depenen d'ella". Tanmateix, assenyalen que Conxita Marsol els farà arribar "el més aviat possible" la seva proposta i mantindrà una nova trobada amb elles si és necessari.

La plataforma de l'habitatge remarca en el comunicat que la "trampa del fill només és la punta de llança d'un fum de lluites" i que volen transmetre "un missatge clar a tots aquells petits propietaris que, en la seva majoria, no fan cap abús". La Coordinadora assegura que la lluita "és contra aquells que fan d'un dret fonamental un negoci especulatiu, i empren qualsevol treta per garantir els seus beneficis, a costa de la nostra misèria". I acaben la nota pública asseverant que "no deixarem que ningú marxi de sa casa degut a trampes i falsedats, i menys sense tenir cap alternativa digna i assequible" i que ho aconseguiran "amb o sense el recolzament del Consell General i de la senyora ministra".