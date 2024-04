La Comissió d'Ètica rebutja tres projectes de recerca biomèdica

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Comissió d'Ètica de la Investigació ha avaluat un total de 10 projectes des de l'aprovació de la Llei 3/2023 de recerca i innovació biomèdica. D'aquests set han obtingut una avaluació favorable i tres desfavorable. Aquestes són les dades que s'extreuen de la resposta del ministeri de Salut a una pregunat de la consellera general del PS, Susanna Vela.

En la resposta no s'especifica la temàtica dels tres projectes que han estat rebutjats per la Comissió, tot i que sí que figuren els set que han aconseguit una avaluació favorable, com el projecte del SAAS-Aptitud 'Situació de la fragilitat en més grans de 65 anys' que es troba en curs o el projecte d'u investigador d'Andorra amb motiu del treball de fi de màster per a la Universitat Pompeu Fabra 'Característiques i situació dels cuidadors de persones amb dependència'.

El ministeri de Salut també específica en la seva resposta que abans de la Llei 3/2023, i de la Comissió d'Ètica de la Investigació, els projectes de recerca eren avaluats pel Comitè Ètic d'Investigació Clínica del SAAS (CEIC).