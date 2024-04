El Col·legi d’Advocats presenta una formació en perspectiva de gènere

El Col·legi d’Advocats, conjuntament amb el Govern, el comú d’Andorra la Vella i el Consell Superior de la Justícia, van presentar ahir la jornada Una visió jurídica de la perspectiva de gènere, amb l’objectiu de contribuir a la formació, ja no només de professionals de l’advocacia o la justícia, sinó a qualsevol persona interessada, sobre els problemes en l’àmbit civil, social i cultural de la violència de gènere i, en conseqüència, de la violència vicària. L’acte va ser a càrrec de la presidenta de la comissió d’igualtat del Col·legi d’Advocats, Elisabeth Royuela; la cap de l’àrea de Polítiques d’Igualtat del Govern, Mireia Porras, i la tresorera, membre de la junta i de la comissió d’igualtat del Col·legi d’Advocats, Marga Marticella.

“Hem de protegir les mares i els fills perquè s’ha d’entendre que no són espectadors” Mireia Porras, Àrea Polítiques d’Igualtat

“Existeix una mancança de professionals sobre el tema, ja que és una visió molt nova i diferent del que hem tingut sempre”, va explicar la presidenta de la comissió d’igualtat dels advocats. Encara que no es van comentar dades exactes sobre les agressions que poden patir els infants per part de la figura paterna, Porras va incidir en la vital transcendència de conèixer què és la violència vicària i la forma tant de penar, com d’actuar, enfront de la situació. “Hem de protegir les mares i els fills, perquè s’ha d’entendre que no són espectadors, són víctimes”, va recalcar, tot explicant que l’agressor exerceix una violència sobre l’infant per poder fer mal a la parella a través seu. A més, són diversos els casos en què la dona es desvincula totalment dels lligams amb l’home, però no s’acaba de trencar el vincle pare-fill.