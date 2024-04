L’oposició no demanarà responsabilitats polítiques fins a la resolució judicial

El trasllat de les diligències de la Fiscalia a la Batllia amb relació a les presumptes irregularitats en els pagaments de les pensions d’invalidesa del grup 1 obliga el poder legislatiu a abandonar la comissió d’enquesta parlamentària, la qual encara no havia pogut realitzar cap compareixença de persones relacionades amb la parapública més enllà de la voluntària que van fer el president, Marc Galabert, i el director, Josep Escoriza, fa unes setmanes. En una reunió d’urgència després de la sessió ordinària del Consell General, els membres de la comissió d’enquesta van acordar per unanimitat suspendre “temporalment” l’activitat fins que no hi hagi una resolució judicial. “Mentre hi hagi actuació judicial, estem en suspensió, però no és una dissolució”, va comentar la presidenta parlamentària del PS i també presidenta la comissió d’enquesta, Judith Casal. Per a Casal, la responsabilitat política és un element a valorar perquè “poden haver-hi elements que facin intuir la responsabilitat, però és molt agosarat fer-ho quan el tema està judicialitzat i sota secret de sumari”.

“Es podrien demanar responsabilitats polítiques des del 2021, quan les primeres veus avisen” Cerni Escalé, President de Concòrdia

“Pot haver-n’hi, però és molt agosarat dir-ho amb el tema judicialitzat” Judith Casal, Presidenta parlamentària del PS

Des de Concòrdia, van una passa més enllà i marquen el llindar de les eventuals responsabilitats polítiques en el 2021, quan les primeres veus dins la parapública van adonar-se de les irregularitats. “El 2021 és quan s’entén que hi ha un problema i, tot i això, se segueix produint”, va dir el president del grup, Cerni Escalé, que va expressar que era “prematur” apuntar cap a alguna persona i que defensava “un procés garantista” de represa de les compareixences quan tinguin tota la documentació per examinar, un cop el procés judicial estigui finalitzat. “Primer s’han de depurar les responsabilitats penals i després, en tot cas, les polítiques”, va afegir. Malgrat això, la resignació per la curta durada de vida de la comissió es trasllada entre totes les formacions polítiques. Casal i Escalé concorden en la “temporalitat” de la suspensió, mentre que la líder d’Andorra Endavant no parla de terminis posteriors a l’actual procediment d’investigació de la Batllia. “La Batllia ha de demanar responsabilitats si s’escau, de moment les coses estan en aquest punt”, va dir Montaner. Del mateix parer és el president del grup parlamentari de Demòcrates, Jordi Jordana, que va fer una crida a esperar les resolucions del procediment judicial i no va mullar-se sobre el futur de la comissió, el qual “no es pot saber perquè primer haurem de veure què dictamina la justícia”.

“El futur de la comissió no es pot saber perquè primer haurem de veure què dictamina la justícia” Jordi Jornada, President parlamentari de DA

“La Batllia ha de demanar responsabilitats si s’escau, l’afer està així” Carine Montaner, Presidenta d’Andorra Endavant

Per al conseller no adscrit, Víctor Pintos, que el cas arribi a la Batllia significa que “la Fiscalia veu alguna mena d’indici de delicte perquè el fiscal s’ha pres el seu temps per analitzar-ho”. A més, el liberal va afegir que “en funció de com avanci el tema judicial es podrà reprendre la comissió i demanar responsabilitats polítiques”, i creu que el secret de sumari és “perquè no hi hagi alarma social i que la informació sigui reservada”.

“El secret de sumari és perquè no hi hagi alarma social i que la informació sigui reservada” Víctor Pintos, Conseller no adscrit

ELS TEMPOS DEL PROCÉS

Per al líder de Concòrdia, el procés que va fer dur l’afer de la negligència des de la mateixa parapública fins al Ministeri Fiscal, i aquest a la vegada a la Batllia, ha estat “molt ràpid i en un espai de temps molt curt”. Per això, Escalé es lamenta que la comissió d’enquesta no hagi pogut accelerar el procés de compareixences i presentar cap persona, però és realista. “Vam proposar un calendari més expeditiu, però, tot i això, no hauríem arribat a fer-ne cap perquè amb tan poc temps amb què s’ha arribat a la instrucció judicial no hauria donat marge”, va dir Escalé.