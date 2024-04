El treballador esclavitzat a Auvinyà serà indemnitzat amb més de 300.000 euros

detail.info.publicated Neus Tomàs / Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Sala penal del Tribunal Superior ha reduït 625 euros la indemnització que haurà de pagar el masover de la Casa Auvinyà. En total haurà d'abonar 335.768,66 euros al treballador portuguès explotat durant més de dotze anys.

El cas va sortir a la llum el novembre del 2019 després de que Fernando Júlio Vasconcelos Alegria, el treballador abusat, patís un accident laboral i hagués de ser traslladat a l'hospital Nostra Senyora de Meritxell on va estar ingressat durant uns mesos. L'incident va provocar que s'iniciés una inspecció de treball i es descobrís que l'home no estava assegurat i vivia en unes condicions d'esclavitud. El febrer del 2020 es va detenir al masover de Casa Aubinyà i se'l va condemnar a una pena de dos mesos d'arrest nocturn condicionals al Centre Penitenciari i a abonar una indemnització al treballador esclavitzat per un delicte menor d’imposició de condicions abusives de treball. En primera instància, el Tribunal de Corts va acordar una compensació de 336.339,35 euros.