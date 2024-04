SDP es desmarca de la campanya de comunicació del Govern

detail.info.publicated Dani Silva Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Bateries de rodes de premsa temàtiques sobre els vuit o deu punts més rellevants, obertura de xarxes socials, un calendari de reunions amb agents econòmics i socials i passat l’estiu el primer acte públic de gran transcendència. Aquesta és la línia d’acció que va avançar ahir SDP per desmarcar-se de la campanya de comunicació de Govern sobre l’acord d’associació amb la UE, tot en coordinació amb el pacte d’estat, del qual l’excap de Govern i fundador del partit, Jaume Bartumeu, forma part.

“Em fa por que si mantenim la poca transparència i les excuses de mal pagador per no deixar a la ciutadania accedir a l’acord estem reforçant els escèptics i la campanya del no”, va dir Bartumeu, que es va mostrar molt crític amb l’actuació de Govern. “Jo no vull continuar donant explicacions de per què no s’ha publicat l’acord; el debat que hem de tenir ara és si hi ha bondats o maldats en l’acord, nosaltres no amagarem el que no és positiu”, va afegir.

Bartumeu va argumentar que en la crisi bancària del 2015 i la pandèmia del 2020 es va sobreviure, per una banda, gràcies a l’acord monetari i, per l’altra, al suport dels països veïns. Tanmateix, l’excap va expressar que l’acord d’associació no s’explica sense l’acord duaner del 1989, el de cooperació del 2004 i el monetari del 2011.