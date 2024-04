El sector públic gastarà 1.733 milions d'euros el 2024

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El pressupost de despesa agregat total del Sector públic per a l’exercici 2024 és d’1.733.244,84 milers d’euros, amb un increment del +9,4% respecte a l’exercici anterior, segons ha publicat estadística aquest matí. El pressupost és del mateix import amb el mateix percentatge de decrement respecte a l’any anterior.

El pressupost per al 2024 del sector de societats no financeres públiques és de 256.815,67 milers d’euros, amb un increment del +2,4% respecte a l’exercici anterior. Pel que respecta als ingressos agregats, és del mateix import amb el mateix percentatge d’increment respecte a l’any anterior. La despesa del sector de les institucions financeres és de 8.374,89 milers d’euros, amb un increment del +28,7% respecte a l’exercici anterior. Les administracions públiques tindran un pressupost d’1.468.054,29 milers d’euros, amb un increment del +10,6% respecte a l’exercici anterior. La despesa per al 2024 del subsector de l'administració local és de 221.702,67 milers d’euros, amb un increment del +8,5% respecte a l'any anterior. Això representa el mateix import amb el mateix percentatge d’increment respecte a l’exercici anterior. El pressupost per al 2024 del subsector institucional és de 433.859,90 milers d’euros, amb un increment del +8,5% respecte a l’exercici del 2023.