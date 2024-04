detail.info.publicated Dolors Moreno Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L'encara màxim responsable de l'Institut de l'Habitatge ha dedicat els darrers minuts de la compareixença legislativa a explicar els motius que l'han dut a presentar la dimissió, que serà efectiva demà. Josep Maria Pla va atribuir la decisió a "una manca de confiança envers l'Institut, que s'ha vist debilitat per fer les seves funcions i el seu rol" i ho va exemplificar en la retallada del pressupost per al present exercici que els ha obligat a abandonar algun projecte. Pla va considerar que calia "alguna mesura per sortir d'aquest bloqueig" i que aquesta passava per un relleu en el lideratge.

Pla ha defensat la tasca duta a terme fins ara i l'existència d'una entitat independent que sigui aliena als canvis polítics per impulsar "la visió a mitjà i llarg termini" necessària per abordar la problemàtica de l'habitatge. Ha fet dues propostes per apuntalar aquesta independència: que el pressupost de l'Institut no el defineixi el Govern sinó el Consell General i que els càrrecs del comitè directiu de la institució –que ara assumirà amb interinitat les funcions que Pla abandona– no tinguin mandats de quatre anys sinó de "sis o set" per deslligar-los del calendari electoral.