Nova campanya per intentar posar fi a l’assetjament escolar

L’Associació en Defensa del Jovent en Risc d’Andorra (ADJRA) s’uneix el 2 de maig per “alçar la veu i posar fi a l’assetjament escolar”. En el Dia contra l’assetjament escolar, l’associació recorda la importància de crear entorns segurs i respectuosos per a tots els estudiants, i insisteix que cap persona ha de sentir-se intimidada o maltractada mentre busca educació i creixement personal. Aquest any el lema és Xiva’t, si calles també ets còmplice d’assetjament. L’eslògan surt de la necessitat de “no ser espectadors passius davant la injustícia i el dolor dels altres. Cada un té el poder de canviar”.