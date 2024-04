La ministra Marsol es reuneix amb els afectats per la ‘trampa del fill’ als lloguers

detail.info.publicated Neus Tomàs Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un grup d’afectats per la trampa del fill es va reunir ahir amb la ministra d’Habitatge, Conxita Marsol. La trobada es va dur a terme a demanda de la Coordinadora per un Habitatge Digne, tot i que cap membre de la plataforma hi va assistir. Segons fonts coneixedores de la reunió, les afectades, tres dones provinents de diferents parròquies, van explicar el seu cas particular a Marsol i li van demanar que s’estableixi un procediment amb garanties per la part arrendatària i que s’imposin sancions més dures, tot i que la nova normativa ja les preveu, tal com els va detallar la titular d’Habitatge. L’objectiu va ser frenar el frau que permet la trampa del fill, una excepció en la llei que fa que els propietaris puguin expulsar els llogaters al·legant que un familiar ha d’entrar a viure a l’immoble sense presentar documentació.

Després de fer les peticions pertinents a la ministra, va derivar-les a una tècnica d’Habitatge que les va assessorar envers els diversos procediments que s’han de dur a terme per denunciar situacions d’aquest tipus, ja que elles no disposaven de la informació necessària i es trobaven desemparades.

La coordinadora fa uns dies va exigir canvis a la norma, com ara que s’obri una investigació per comprovar que els propietaris exposin els motius reals a l’hora de fer fora un llogater i que la cessió de l’habitatge al familiar sigui, com a mínim, de cinc anys.