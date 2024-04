Les xarxes de calor de FEDA subministren un 20% més d’energia aquest l'hivern

Les xarxes de calor que està desplegant FEDA Ecoterm al llarg del país continua creixent. L'hivern del 2023-2024 l’increment de clients que han tingut els sistemes ha quedat plasmat tant en l’augment de metres de canonada com en la quantitat d'escalfor subministrada.

Prenent com a referència el període que abraça els mesos des de novembre del 2023 fins al març del 2024, la xarxa ha proporcionat un total de 26.402.650 kWh d'energia en forma de calor. Aquesta dada suposa un increment de més d'un 20% respecte a la que es va subministrar en el mateix període dels anys 2022/2023, que va ser de 21.842.165 kWh.

Prenent com a referència cadascuna de les xarxes de la filial de FEDA independentment, la que subministra més calor continua sent la primera que es va construir, la de Soldeu-el Tarter, que aquest hivern ha assolit els 12.963.301 kWh, cosa que suposa un increment de poc més de l'11%. No obstant això, en xifres similars ja se situa la d'Andorra la Vella, que ha subministrat 11.776.929 kWh entre el novembre i el març. Això implica un augment del 22% respecte del mateix període dels anys anteriors. La xarxa que més ha crescut és l'última a desenvolupar-se, la d'Escaldes-Engordany, que pràcticament ha triplicat la calor subministrada, passant dels 579.010 kWh del 2022/2023 als 1.656.420 kWh d'aquest hivern.

Aquestes dades de creixement de l'escalfor subministrada serveixen per refermar que cada cop hi ha més clients al país que confien en la xarxa de calor de FEDA Ecoterm i en el concepte de les calefaccions urbanes que són més sostenibles energèticament i són menys contaminants. Com explicava l'enginyer sènior de FEDA Ecoterm, Hans Urban, "nosaltres podem utilitzar sistemes i combustibles diferents, que ens permeten ser més eficients, als que pot fer anar una casa o un bloc de pisos. Això ens fa que les xarxes siguin més sostenibles". A

més, a l'energia subministrada en forma de calor se li ha de sumar la produïda en forma d'electricitat a les xarxes de cogeneració, les de Soldeu-El Tarter i Andorra la Vella.