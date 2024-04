L'Institut de l'Habitatge proposa limitar per llei l'augment dels lloguers

L'Institut de l'Habitatge ha elaborat una proposa alternativa a l'actual congelació dels contractes per instaurar un nou model un cop finalitzi l'any 2027 la vigència de les pròrrogues. Per a l'encara president de l'Institut, Josep Maria Pla, si no es busca una sortida el 2027 es pot produir "la tempesta perfecta". I el que proposa és incloure en la Llei d'arrendaments urbans una limitació dels increments del preu un cop finalitzin els contractes de lloguer i que beneficiaria també a nous inquilins en cas que hi hagués canvi de llogaters. Però la fórmula també tindria en compte la "rendibilitat mínima" que hauria de tenir el propietari per garantir que pot assumir els costos de manteniment del pis. Es tractaria de "reequilibrar" els drets de les parts, propietari i llogater, ha defensat Pla. L'encara president està compareixent al Consell General per fer balanç de la tasca de l'Institut, la darrera abans d'abandonar el càrrec.