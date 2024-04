La Jornada solidària de l’UdA debat sobre les guerres i els refugiats

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Universitat d’Andorra (UdA) va celebrar ahir la tercera Jornada solidària, centrada en les guerres actuals i els refugiats a Andorra, dirigida a tot l’alumnat del centre. La formació va servir per recaptar fons per a les persones refugiades i va comptar amb diverses entitats i col·laboradors, que van tractar en una taula rodona les problemàtiques a les quals les persones refugiades han de fer front. Alguns d’aquests aspectes són l’allotjament o l’aprenentatge del català, a més de tractar l’acollida de refugiats de Síria i d’Ucraïna, segons va informar la universitat. Així, algunes de les demandes que es van posar en valor són sol·licitar a Govern ampliar les opcions per aprendre la llengua i que les empreses en facilitin l’aprenentatge durant la jornada laboral. La Jornada solidària també va comptar amb diverses activitats esportives.